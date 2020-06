Scippi e furti a Montevarchi, arrestate due donne

Dopo un’attività d’indagine avviata in brevissimo tempo, i Carabinieri della Stazione di Montevarchi sono riusciti ad identificare compiutamente ed a deferire all’autorità giudiziaria una disoccupata italiana, con piccoli precedenti alle spalle che, qualche giorno addietro, nel primo pomeriggio, dopo aver avvistato una anziana signora che girava in bicicletta per le vie del centro di Montevarchi, la seguiva anche lei a bordo di un velocipede affiancandola e strappandole via la borsa, per poi darsi immediatamente alla fuga.

L’anziana, per lo spavento e la spinta, rovinava a terra. La derubata, non avendo riportato alcun tipo di lesione o ferita si è prontamente recata presso la locale Stazione Carabinieri per presentare la denuncia di quanto accaduto. I militari della locale Stazione Carabinieri, partendo dalla descrizione della bicicletta utilizzata dalla donna, grazie anche all’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune di Montevarchi sono risaliti all’abitazione ed all’identità della giovane. Dopo un’attività di osservazione e pedinamento hanno richiesto ed ottenuto una perquisizione nella casa della donna che ha permesso loro di ritrovare la bicicletta utilizzata durante il furto, mentre non è stata rinvenuta la borsa dell’anziana.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Montevarchi, dopo una breve attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un’altra donna italiana, che si rendeva responsabile del furto di una borsa contenente effetti personali, documenti, carte di credito e la somma contante di ottanta circa, ai danni di un’altra montevarchina. Lo stesso giorno del furto, faceva uso del bancomat rubato per prelevare l’importo di euro cento presso lo sportello atm di una filiale di una banca di Montevarchi. L’autrice dei reati è stata deferita per furto ed indebito utilizzo di carte di pagamento.