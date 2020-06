Sospensione abbattimento tigli, Csa Intifada: "Vittoria, ora nuova gestione del verde"

Finalmente dopo giorni l'amministrazione comunale si è smossa facendo calare il suo interesse alle richieste dei cittadini, le dichiarazioni della Sindaca Barnini la quale comunica la "Sospensione dei tagli degli alberi in Viale IV Novembre".

Per noi e' una vittoria! I cittadini amano e hanno a cuore l'ambiente dove vivono, si è ben visto nella mobilitazione di questi giorni. Noi come centro sociale Intifada ed ultima Empoli Ecologista nel corso degli anni abbiamo visto la gestione scellerata del verde a Empoli, non basta una sospensione dei tagli ma una nuova gestione di questa grande risorsa, investendo i fondi nella cura adeguata delle piante senza esternalizzazione dei servizi al ribasso. I mandati cambiano ma i disastri restano.

Quindi per il momento domani la manifestazione sarà sospesa, con in pugno la conquista di questa prima battaglia! Aspettiamo la risposta della sovrintendenza e restiamo pronti a scendere nuovamente in piazza.

Csa Intifada/ Comunità in resistenza