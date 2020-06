Un anno da sindaco, Roberto Ciappi si racconta: "Entro l'estate lavori per caserma forestali e vigili del fuoco"

Si è appena conclusa la realizzazione dell’edificio che ospiterà il Coc, il centro operativo comunale cui è affidata la gestione delle emergenze ed entro la fine dell’estate partiranno i lavori per la costruzione dello spazio che accoglierà la nuova Caserma dei Carabinieri Forestali e dei Vigili del Fuoco a San Casciano.

Procedono spediti gli stralci che compongono il maxi investimento del Comune nell’area artigianale del Bardella, uno dei più importanti obiettivi che qualificano il bilancio del primo anno di mandato del sindaco Roberto Ciappi. Dopo il cantiere comunale, che complessivamente si estende su una superficie di 330 metri, dove trovano spazio un'autofficina, una falegnameria, depositi per i materiali, una sala riunioni e gli spogliatoi del personale tecnico, si sono ultimati anche i lavori per l’esecuzione della struttura del centro operativo comunale, precedentemente ospitata tra le sale della sede della Racchetta. E nel giro di qualche mese sarà affidato l’intervento, per circa un milione di euro, che farà di San Casciano un punto di riferimento toscano per la sicurezza con la creazione della futura sede dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato.

Il primo anno da sindaco di Roberto Ciappi è stato un percorso a tappe che ha raccolto importanti ‘frutti’ sul fronte degli investimenti, come attestano, fra gli altri, l’apertura della nuova biblioteca comunale, opera da circa un milione di euro, e la realizzazione della bretella di via Montopolo. Uno degli investimenti strategici per San Casciano e l’intera area del Chianti, portato avanti dal sindaco, in collaborazione con Publiacqua, è stato l’intervento di estensione della rete acquedottistica in un territorio che negli anni aveva sofferto in maniera critica dei periodi di siccità. Altro capitolo centrale l’edilizia scolastica sulla quale la giunta comunale ha lavorato e sta lavorando con un’articolata stagione di opere pubbliche. Partita con la riqualificazione dei giardini scolastici delle scuole dell’infanzia di San Casciano, Montefiridolfi, Mercatale, San Pancrazio, Cerbaia e il nido di Mercatale gli interventi hanno riguardato l’adeguamento, il miglioramento e l’efficientamento energetico delle scuole del territorio. Al momento, per una spesa complessiva pari a circa un milione di euro, sono in corso i lavori di consolidamento, miglioramento e adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo.

“Tra i risultati di cui vado particolarmente fiero – dichiara – ci sono il dato record del numero degli abbonati al Teatro Niccolini, con oltre 180 persone che hanno scelto di trascorrere il loro tempo libero a teatro, la nascita della Consulta dei Giovani e delle loro diverse attività di partecipazione alla vita pubblica”. L’amministrazione comunale ha programmato inoltre molti lavori nell’ambito dell’edilizia cimiteriale con l’intento di migliorare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il sindaco ha tenuto alta l’attenzione sulla realizzazione di progetti e interventi mirati alla prevenzione al dissesto idrogeologico in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Medio 3 Valdarno. “Adesso la missione, da portare avanti insieme, uniti – conclude - è ripartire, tornare alla normalità con fiducia e avviarci verso la fase 3 con la consapevolezza che il miglior investimento per il futuro è lo spirito di solidarietà. Siamo gente che lavora e si rimbocca le maniche. Mettiamoci all’opera e usciremo dal buio devastante di questo lungo tunnel”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino