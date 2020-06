Viale IV Novembre, Alemanni (Verdi): "Grave abbattimento alberi senza consultare Soprintendenza"

“È molto grave che moltissimi alberi dello storico Viale IV Novembre a Empoli vengano abbattuti senza l’autorizzazione della Soprintendenza e senza tener conto del lavoro svolto, in soli cinque giorni, da un Comitato composto da oltre due mila persone che, a tempo record, hanno già inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica, raccogliendo oltre mille firme per fermare uno scempio di tal fatta”.

Così, in una nota, Francesco Alemanni, commissario straordinario dei Verdi-Europa Verde in Toscana, che ha proseguito: “Siamo esterrefatti di fronte al diniego della Giunta Comunale di Empoli rispetto alle richieste di rinvio sollecitate dai cittadini anche in virtù del periodo di nidificazione di numerose specie di uccelli. Ci faremo portatori, presso il Ministero dell’Ambiente, delle loro istanze, – conclude Alemanni, – per far sì che vengano svolti ulteriori e più approfonditi accertamenti sullo stato di salute degli alberi”.

