Antico Pastificio Morelli in tv per 'Home Restaurant Hotel Experience'

È boom di ascolti per il programma “Home Restaurant Hotel Experience“, che dopo le prime 2 puntate si conferma la trasmissione di social eating più seguita d’Italia. A confermarlo anche le oltre 500 mila le visualizzazioni sul web per le prime due puntate, con uno speciale sul bergamotto con il Professore Vittorio Caminiti che andrà in onda anche su Canale 14 ReggioTV visibile in Calabria a partire dal 22 giugno.

La nuova messa in onda sarà annunciata con una conferenza stampa prevista entro il 10 Luglio a Reggio Calabria all’interno del Museo del Bergamotto e la presenza del Ceo e Founder di Home Restaurant Hotel, il giovane imprenditore di Reggio Calabria, Gaetano Campolo.

Per la terza puntata, che andrà in onda martedi 16 giugno alle ore 21:30, sul Canale 68 BOM Channel del Digitale Terrestre, saranno ospiti in studio Lucia Morelli, quinta generazione dell’Antico Pastificio Morelli, nel Comune di Montopoli (Pisa), e Donatella nostra iscritta con il suo “Home Restaurant da Doni” a Lucca.

Fonte: Ufficio stampa