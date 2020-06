I vigili del fuoco di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti per incidente stradale sulla SP 326 km 53+700, nel Comune di Chiusi. Una vettura si è ribaltata fuori strada ed un ferito è stato estratto e affidato alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.