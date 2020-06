Calcio: la storica Chiantigiana promossa in eccellenza

Grande entusiasmo nel comune di Gaiole in Chianti per la storica promozione in eccellenza della squadra di calcio Chiantigiana. Il sindaco Michele Pescini si complimenta con i giocatori, l’allenatore e la società.

“Nel 2014, in un bel momento di condivisione, abbiamo celebrato i 100 anni dell’asd Chiantigiana – afferma il sindaco Michele Pescini – ricordo ancora i festeggiamenti alle ex Cantine Ricasoli per rendere omaggio ad una delle associazioni sportive più longeve della Toscana, nella quale in passato hanno fatto esperienza molti dei ragazzi nati e cresciuti nel nostro comune, appassionati di calcio. Da quella ricorrenza del centenario, è accaduto qualcosa di magico: anno dopo anno la squadra ha inanellato un crescendo di successi, passando dalla categoria alla promozione fino all’eccellenza, in cui la squadra è arrivata a pieno titolo, con una cavalcata trionfale. Provo un piacere sincero, pura gioia, come sindaco e come tifoso, per questo bellissimo traguardo, merito della società, dell’allenatore e dei giocatori che si sono impegnati senza risparmiarsi mai".

"Il calcio di Gaiole - prosegue il sindaco Pescini - non era mai arrivato così in alto prima di adesso. Con un pizzico di orgoglio condivido con tutti i tifosi gaiolesi il forte attaccamento alla nostra maglia color amaranto e alla società, che sin dal 1914 oltre a rappresentarci calcisticamente è testimone, con il suo nome, delle origini territoriali del Chianti. In tutto il comprensorio la nostra è l’unica squadra a non portare il nome del comune ma a chiamarsi Chiantigiana. Voglio interpretare questo successo come il simbolo della ripartenza, in cui tutti crediamo, dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto con l’emergenza Covid-19. E allora forza Chianti, forza Chiantigiana!

Fonte: Ufficio Stampa