Centri estivi Fucecchio, avviate le prime attività per i ragazzi

Hanno preso il via questa mattina tante opportunità estive per i bambini e i ragazzi dai tre ai diciassette anni offerte dal comune di Fucecchio e dalle tante associazioni del territorio.

Le attività realizzate dal Comune per i più piccoli, dai tre ai sei anni, sono realizzate nelle scuole dell'infanzia "Il paese dei balocchi", "La casetta nel bosco" e "Il pesciolino arcobaleno". Stamattina il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaco Emma Donnini sono andati a trovare proprio i più piccoli che erano intenti a giocare nei giardini esterni e poi si sono messi a lavorare con pennarelli e fogli. Da sottolineare la cura di ogni dettaglio dal triage all'ingresso e tutti gli aspetti di sanificazione all'interno dell'asilo. I più grandi, dagli 11 anni ai 17 anni hanno iniziato "Una settimana del padulano", in collaborazione con "Natura di mezzo" e l'associazione "Il Padule" e all'auditorium La Tinaia ha preso vita l'attività "Lettera 22", dal nome della celebre macchina da scrivere di Indro Montanelli, che vedrà la realizzazione di uno spazio cartaceo che parli ai giovani dei giovani. Nel pomeriggio è iniziato "Ripasso e chiudo", laboratorio per il recupero delle varie materie scolastiche sempre all'auditorium La Tinaia e "Tra la via Francigena e il West" una settimana di cicloturismo per scoprire i tesori del territorio fucecchiese.

Particolare attenzione, come da sempre nel comune di Fucecchio, alle bambine e ai bambini con bisogni educativi speciali. Per tutti loro la priorità è frequentare le attività estive ma sono state predisposte anche possibilità di attività educative a domicilio. Una bellissima notizia riguarda il mondo dell'associazionismo che non si è tirato indietro di fronte ad una sfida educativa così impegnativa ma ha offerto alle famiglie tante risposte e di qualità. L'amministrazione ha supportato le tante associazioni organizzando un corso legato all'emergenza Covid-19 e dando loro supporto nella comunicazione.

"Non ci fermiamo qui – commenta la vicesindaco Emma Donnini. Nei prossimi giorni daremo risposta anche ai più piccoli con l'attivazione dei centri estivi per la fascia d'età 0-3. La data di inizio sarà il 1° luglio e stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli. Un grazie speciale, di nuovo, a tutte le educatrici e agli educatori, che insieme ai soggetti gestori daranno una grande e bella risposta alle famiglie e, in particolar modo, ai bambini e ai ragazzi. Hanno bisogno di stare insieme, di giocare, di confrontarsi. E' il bisogno di vita a cui era urgente dare risposta!"

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa