Anagrafe temporaneamente chiusa a Certaldo per trasloco

Prosegue il ritorno alla normalità e il miglioramento dei servizi al cittadino al Comune di Certaldo, nella sede di Borgo Garibaldi 37, piano terra, con alcune novità importanti per la sede degli Uffici Anagrafe e Stato Civile e la ripartenza di alcuni servizi erogati dall’URP.

Per quanto riguarda l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile, martedì 16 e mercoledì 17 giugno gli uffici saranno chiusi per consentire il trasloco nella nuova sede appena realizzata, situata nei locali subito adiacenti. Lo sportello riaprirà regolarmente da giovedì 18 giugno, mentre i lavori di ammodernamento, dopo la realizzazione dei nuovi spazi, interesseranno i vecchi uffici.

Si ricorda che l’accesso agli uffici è ancora esclusivamente su appuntamento da prenotare attraverso i seguenti contatti: anagrafe@comune.certaldo.fi.it o telefono 0571 / 661205 (anagrafe) 661206 (stato civile).

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico invece, da martedì 16 giugno ripartirà la consegna dei sacchi raccolta multimateriale (sacchi blu) di ALIA. La consegna avverrà, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, solo previo appuntamento da concordare telefonicamente ai numeri 0571 661276 / 661226 oppure per mail scrivendo a: urp@comune.certaldo.fi.it

Si ricorda che i sacchi multimateriale possono essere richiesti e ritirati anche presso le strutture di gli Ecocentri di Alia Servizi Ambientali SpA come quello situato in Via Toscana a Certaldo, anche qui previo appuntamento da fissare o con la APP “UFIRST” scaricabile su smartphone, oppure chiamando il call center ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571 196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile). Si ricorda infine che vista l’eccezionalità della situazione attuale, sarà possibile continuare ad utilizzare qualunque sacchetto domestico per esporre e conferire i rifiuti ancora per tutto il periodo estivo.

Gli Uffici U.R.P., Protocollo, Stato Civile ed Anagrafe sono comunque accessibili al pubblico sempre e solo previo appuntamento per quelle attività che non possono essere rinviate né svolte a distanza, via mail o PEC, e per le quali è comunque necessario concordare telefonicamente.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa