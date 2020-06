Clienti senza mascherina e troppo vicini, multa a un negozio di Firenze

Clienti senza mascherina e troppo vicini. È questo il reclamo arrivato ieri alla Polizia Municipale e riguardante un esercizio pubblico in zona Soffiano a Firenze

. Una pattuglia si è recata sul posto per verificare la situazione constatando la presenza di persone senza mascherina e che non rispettavano il distanziamento in violazione delle misure previste dalle disposizioni regionali e governative. Oltre a una sanzione da 400 euro, gli agenti invieranno una relazione in Prefettura che potrà disporre la chiusura dell’attività fino a 15 giorni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa