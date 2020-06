Lungo la costa toscana con oltre un etto di cocaina: arrestato

Si è fatto il viaggio in auto lungo la costa toscana, da Viareggio a Follonica, con 120 grammi di cocaina a bordo, dai quali si sarebbero potuti ricavare oltre 500 dosi. Il sequestro della droga è avvenuto da parte dei carabinieri del Norm di Follonica nei confronti di un 34enne marocchino, arrestato al termine dell'operazione. L'uomo, con precedenti specifici e residente in Lucchesia, era già nel mirino dei militari per le compagnie sospette vicino al traffico di stupefacenti nel quartiere Senzuno di Follonica. È stato scoperto di rientro nella notte da Viareggio.