Consiglio Comunale Montespertoli per il rendiconto 2019

La presidente Giulia Pippucci ha convocato il Consiglio Comunale che si svolgerà al Centro per la Cultura del Vino 'I Lecci', per garantire le misure di sicurezza, alle ore 21.15 di giovedì 18 giugno 2020.

L'atto principale di questo consiglio comunale è l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2019, atto fondamentale per la vita dell'amministrazione e che completa il percorso di programmazione finanziaria del 2019.

Diversi i punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 30 aprile 2020;

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco;

3. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli in merito agli iscritti ed agli stanziamenti per le scuole comunali anno scolastico 2020/2021;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli in merito alle misure Anti Covid-19 per l’anno scolastico 2020-2021;

5. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito al mancato funzionamento di alcuni Fontanelli per l’erogazione di acqua potabile;

6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito al Centro Recupero Animali Selvatici CRAS SEMIA;

7. Regolamento servizio Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie - CIAF Montespertoli;

8. Regolamento per il servizio di prestito a domicilio del materiale della Biblioteca Comunale ‘Ernesto Balducci’ di Montespertoli;

9. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) con valore di piano attuativo ai sensi dell'art.74 comma 3 della l.r.65/14 - Azienda Agricola Corbinelli di Corbinelli Claudio – adozione;

10. Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria periodo 01/01/2021 - 31/12/2025 ai sensi dell'art. 210 c. 2 d.lgs 267/2000;

11. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04 giugno 2020 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione per il finanziamento dei centri estivi dei minori con le caratteristiche di cui alle linee guida in materia di sicurezza previste per la fase 2 dell'emergenza covid-19 - variazione di urgenza ai sensi dell'art 175 c.4 del d. lgs 267/2000";

12. Approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

13. Imposta municipale propria (IMU) - approvazione aliquote anno 2020;

14. Approvazione delle determinazioni relative all’acconto IMU 2020;

15. Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione del piano delle riscossioni 2020 e delle relative determinazioni;

16. Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del d. lgs 267/2000;

17. Approvazione seconda variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022;

18. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2020-2021-2022 – variazione;

19. Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art 175 del d.lgs 267/2000;

La seduta è aperta alla cittadinanza, i posti sono limitati viste le norme anticontagio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa