Controlli sulle strade, bilancio positivo in provincia di Pistoia

Nonostante il tempo meteorologico incerto, si è concluso con un bilancio positivo la serie di controlli messi in atto dalle Forze di Polizia della Provincia di Pistoia, coordinate dalla Polizia Stradale di Pistoia e voluti dal Prefetto di Pistoia, contro i cattivi comportamenti su strada da parte dei motociclisti - e non solo - sulle arterie principali che collegano Pistoia città alle località di montagna della provincia. Sono purtroppo frequenti gli incidenti stradali che vedono coinvolti le due ruote durante questa stagione e quasi sempre c’entra la velocità eccessiva o le manovre azzardate.

A questo primo weekend di giugno per i controlli hanno partecipato le pattuglie della Polizia Stradale e le pattuglie della Polizia Municipale di Pistoia. E’ stata utilizzata anche la tecnologia del Trucam, capace di intercettare un veicolo in eccesso di velocità anche a distanza di chilometri, di evidenziarne la velocità di marcia e di registrane un video.

Il controllo, nonostante il traffico più scarso rispetto ad altri fine settimana soleggiati, è stato comunque proficuo. Sono stati controllati 29 veicoli, di cui 21 sono moto e 7 sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada che vanno dall’eccesso di velocità, all’inefficienza dei dispositivi in dotazione. Un automobilista è stato sanzionato per sorpasso in curva e ha dovuto controllare immediatamente la propria patente agli operatori.

I controlli in zona continueranno anche il prossimo fine settimana e in quelli a seguire.