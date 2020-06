Covi-19, donazione del Viola Club Alta Val di Cecina 'Enrico Cerri'

In occasione della situazione di emergenza attualmente in via di risoluzione, causata dal dilagare dell’infezione da Covid-19, il Viola Club Alta Val di Cecina Enrico Cerri, ha effettuato una donazione di euro 2700.00, destinate equamente alla Confraternita della Misericordia di Volterra, di Saline di Volterra, di Serrazzano, di Castelnuovo V.C. e di Pomarance e alla Pubblica Assistenza di Montecastelli Pisano, San Dalmazio, Sasso Pisano e Montecerboli.

Il Viola Club è un organo associato al Centro di Coordinamento dell’Associazione Calcio Fiorentina. Oltre ad avere lo scopo di sostenere la squadra viola per il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi, come riporta anche lo Statuto: “non persegue fini politici, religiosi e di lucro, anzi si impegna a devolvere a fini assistenziali gli eventuali utili risultanti in sede di rendiconto”.

Viola Club Alta Val di Cecina “Enrico Cerri”