E...state con noi: al via i camp estivi Abc

Dopo la ripresa dell'attività sportiva per tutte le squadre gialloblu, sono adesso in partenza anche i camp estivi targati Abc Castelfiorentino.

Le attività, rivolte a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni (nati da 2009 al 2014), inizieranno lunedì 22 giugno per terminare venerdì 24 luglio, ed avranno cadenza settimanale dal lunedì al venerdì con arrivo alle ore 8.30 e uscita alle 12.30 (arrivo e uscita presso il palazzetto dello sport "Nedo Betti" in viale Roosevelt).

I camp saranno seguiti da istruttori qualificati e formati, nel rispetto dei protocolli ministeriali, e saranno previste sia attività ludico-motorie presso il palazzetto dello sport, il campetto da basket all'aperto e il parco urbano, sia escursioni alla scoperta dell'ambiente e del territorio.

La quota di iscrizione è di 50 euro settimanali comprensiva della polizza assicurativa.

Per informazioni e iscrizioni: 0571 61661, info@abccastelfiorentino.it.

Fonte: ABC Castelfiorentino