Giani: "Nascerà comitato per i 700 anni dalla morte di Dante"

"Nel giorno di un importante anniversario dantesco, voglio lanciare il messaggio che arriveremo alla costituzione del comitato per celebrare, nel 2021, i 700 anni della morte di Dante Alighieri, per ricordarlo non solo a Firenze, ma in tutti i luoghi della Toscana dove il sommo poeta ha lasciato il segno". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, ricordando che "oggi, 15 giugno, ricorrono i 720 anni della elezione di Dante tra i priori della città di Firenze. Quel momento segnò l'inizio della sua carriera politica, ha aggiunto Giani, che poi si concluse due anni dopo con il suo esilio che lo portò a morire a Ravenna".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa