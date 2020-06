Incidente a Capraia Fiorentina, un cittadino protesta per mancanza di autovelox

Una 55enne è stata investita da una moto quest'oggi in via Allende a Capraia Fiorentina attorno alle 16.30 di quest'oggi. La donna è stata soccorsa in codice verde da un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino, non è dunque in gravi condizioni. A gestire i rilievi la polizia municipale dell'Unione. Lo scontro è stato il modo per alcuni cittadini di protestare per l'alta velocità nella trafficata arteria comunale. Il 27 febbraio scorso proprio via Allende fu teatro di un incidente stradale mortale. Un residente segnala: "La cittadinanza di Capraia è veramente indignata per l'inerzia delle amministrazioni di fronte a questa continua striscia di sangue. A febbraio uscirono articoli in merito sulla stampa locale. La cittadinanza chiede che vengano installati fin da subito dispositivi per il rallentamento del traffico. Fu lanciata a febbraio anche una petizione popolare poi arenata per l'emergenza Covid.".