Incidente in Fi-Pi-Li, chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in entrambe le direzioni

Incidente questo pomeriggio tra lo svincolo di Empoli Ovest e San Miniato sulla Fi-Pi-Li, in direzione Livorno. Il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambi i sensi di marcia. Da quanto si apprende due camion si sarebbero tamponati per cause ancora da chiarire poco dopo l'uscita di Empoli Ovest. Il conducente del mezzo che ha tamponato, un uomo di San Miniato del '66, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Avrebbe riportato la frattura di una gamba e alcune escoriazioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Empoli, la Società Autostrade e la polizia stradale, oltre ai pompieri che lo hanno estratto dal mezzo. Si segnalano code e rallentamenti.