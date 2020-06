Una donna si è infortunata alla guida della sua auto, finendo in retromarcia contro un albero in via San Severo a Castelfranco di Sotto, si pensa per un'errata manovra. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di oggi. Sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce. Chiamati a intervenire anche i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto per estrarre la ferita dall'abitacolo della Fiat Punto.