La Luminara si farà, ma nei ristoranti di Pisa: ecco chi aderisce

Pisa è pronta a splendere la sera del 16 giugno, vigilia di San Ranieri, con “La Luminara nei ristoranti di Pisa”. L'iniziativa organizzata da Confcommercio Pisa con la collaborazione del Comune di Pisa ha entusiasmato ristoranti, bar, pub, pizzerie e paninoteche della città, e sono ben 41 i locali che hanno dato la loro adesione. Nei locali del centro storico di Pisa si potrà cenare illuminati dai tradizionali lumini. Un'iniziativa caratteristica e originale, che permetterà di festeggiare il santo patrono con i piatti tipici della tradizione in un'atmosfera suggestiva.

“Anche se le restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19 non hanno permesso alla città di avere la festa nella sua forma tradizionale abbiamo pensato di portare letteralmente a tavola la Luminara” dice la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia. “L'idea di Giuseppe D'Angelo, del direttivo di ConfRistoranti, ha riscosso molto successo in città, oltre ogni aspettativa, e ci auguriamo che pisani e non solo vengano a gustare e riscoprire il fascino della cucina locale”.

“Una serata che si preannuncia carica di atmosfera” commenta il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “È entusiasmante vedere 41 attività che si sono messe a disposizione per questa iniziativa, segno che i pubblici esercizi della città sono vivi e non vedono l'ora di accogliere moltissime persone. Un segno inequivocabile della volontà di rimettersi in gioco e ripartire, dopo il lungo periodo di chiusura e in mezzo alle mille difficoltà di questo momento”.

Ecco tutti i ristoranti pisani che hanno aderito all'iniziativa:

Ristorante La Clessidra (via del Castelletto 26), Ristorante La Pergoletta (via delle Belle Torri 40), Ristorante L'Artilafo (via San Martino 33), Trattoria La Tortuga (via Lucchese 33), Ristorante Pomodoro&Mozzarella (via Cavalca 28/30), L'Antica Buca di San Ranieri (via Queirolo 25), Ristorante Trattoria Il Campano (via Cavalca 19), Osteria In Domo (via Santa Maria 129), Ristorante Santa Maria (via Santa Maria 104), Ristorante L'Europeo (via Santa Maria 177), Ristorante greco Makedonia (via San Martino 39), Paninoteca Il Canguro (via Santa Maria 151), Ristorante Tora Tora (piazza Gambacorti 8), Ristorante Capodimonte (via dell Carmine 14), Pizzeria L'Arancio (via l'Arancio 1), Paninoteca Birreria Mediceo (Lungarno Mediceo 53), Subway paninoteca (piazza Arcivescovado 3), Viavai Cafè (piazza Cairoli 56), OpenPi (piazza Vittorio Emanuele II 22) La Botteghina da Vittoria (via delle Belle Torri 48), Bona Dea (via della Croce Rossa), Enobirreria L'Etrusco (piazza Martiri della Libertà 18), La Sosta dei Cavalieri (via San Frediano 3), Ristorante Pizzeria La Tana (via San Frediano 6) Osteria del Tumi (vicolo del Tinti 26), Pizzeria Il Montino (via del Monte 1), Ristorante pizzeria L'Arciere (via dei Facchini 18), Chicchessia (piazza Gambacorti 43) Jungle – La chupiteria abusiva (piazza delle Vettovaglie 23), Hosteria da Fermento (piazza delle Vettovaglie 37), Pizzeria Easy Rider (via Squartini 24 – Ospedaletto), Bar Black&Blue (via Oberdan 16), Mani'omio (piazza Sant'Omobono 11), Pane e Vino (piazza Gambacorti 7), Numero 11 (via San Martino 47), Il Baronetto (via Cavalca 62), Caffè bistrot al Volo (via Collegio Ricci 2), Osteria Rossini (piazza Dante Alighieri 4), Il Mercante (via Mercanti 14/18), Osteria La Mescita (via Cavalca, 2).

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa