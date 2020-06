Nuova antologia per il Circolo Poeti e Scrittori: "Domani è un giorno Nuovo"

Domani è un giorno ‘Nuovo’ è il titolo dell’Antologia proposta dal “Circolo Poeti e Scrittori” e Ibiskos Ulivieri.

Così l’Editore: “Spero che – Domani è un giorno ‘Nuovo’ - serva a dare speranza a tutti noi. E che il prossimo futuro sia veramente “Nuovo” nel senso di rivedere il nostro stile di vita e dare più importanza alle piccole cose, che poi sono le più grandi. Noi, ospiti del Pianeta Terra, cerchiamo di mantenerlo nel massimo rispetto di tutto ciò che ci circonda.

E’ bastato un mese di stasi perché nel mondo la Natura riprendesse i suoi spazi e il sole risplendesse, senza nubi tossiche. E su questo è necessaria una riflessione. E avendo il dono e la forza della scrittura, (creature sismiche per eccellenza, come era solito chiamare i poeti, Mario Luzi) invito a mettere per scritto le vostre emozioni, le sensazioni sia positive che negative, su questo periodo storico ferma la speranza di non più ripetersi”.

Si partecipa all’Antologia “Domani è un giorno ‘Nuovo’” con poesie, racconti, lettere, articoli giornalistici e saggi brevi. La scadenza è il giorno 25 giugno p.c. chi fosse interessato a partecipare può mettersi in contatto con la casa editrice inviando una mail. Riceverà il bando dettagliato.

L’Antologia “Domani è un giorno ‘Nuovo’” uscirà prevedibilmente nel prossimo settembre, verrà inviata agli Istituti Italiani di Cultura d’Europa e presentata ai Saloni del libro Nazionali e Internazionali.

Così Alessandra Ulivieri presidente del “Circolo Poeti e Scrittori” e titolare della casa editrice, che nel dicembre 2019 ha ottenuto il prestigioso Fiorino d’oro (premio offerto da Confindustria, Leonardo Genio e Impresa) per il libro “Leonardo – scritti scelti” a cura e prefazione di Romano Nanni, con interventi del Sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, il Senatore Dario Parrini, l’on. Valdo Spini.

