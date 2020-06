Protezione Civile, il Comune consegna idrovora in comodato d’uso alla P.a. Humanitas

Consegnata in comodato d’uso dal Comune alla P.a. Humanitas Scandicci un’idrovora per le attività di Protezione Civile. Alla consegna erano presenti il Sindaco Sandro Fallani, il Presidente di Humanitas Scandicci Filippo Lotti, l’assessore alla Protezione civile Andrea Anichini e il responsabile della Protezione Civile di Humanitas Valerio Pecchioli. L’idrovora, che ha una portata massima di 5.500 litri al minuto, è stata affidata all’associazione di Protezione Civile nell’ambito dell’integrazione tra volontariato e istituzioni in attività finalizzate alla sicurezza della cittadinanza. Nell’occasione il Sindaco Fallani ha ringraziato a nome della città i volontari e le associazioni per il loro impegno quotidiano.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa