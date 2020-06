Intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto a Santa Croce sull'Arno, in pieno centro, per dei calcinacci che erano a rischio caduta da un palazzo storico. I pompieri hanno provveduto alla rimozione all'incrocio tra corso Mazzini e via Turi, quest'ultima è stata chiusa. Sul posto anche l'assessore alla protezione civile Simone Coltelli. Non si lamentano feriti.