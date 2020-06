Sanità toscana, diretta Lega con medici e politici

Martedì 16 giugno alle 21 sulla pagina Facebook della Lega Toscana si terrà un importante dibattito in diretta sul tema: Sanità Toscana: Progetti e Prospettive.

All'evento, parteciperanno l'Onorevole Alessandra Locatelli, già Ministro della Famiglia, Jacopo Alberti, Consigliere regionale e membro della Commissione Sanità ed alcuni professionisti del settore come il Dr. Guglielmo Bottai di Medicina generale, il Dr. Mario Valgimigli, medico legale, l'urologo Alessandro Bragaglia, Il Dr. Biagio Solito, esperto di chirurgia dell'esofago, il Dr. Stefano Bocci, dirigente medico dell'Usl Toscana Centro ed il dirigente medico di diabetologia, Dr. Giuseppe Fiore. Interverrà anche l'Onorevole Daniele Belotti, Commissario regionale della Lega Toscana. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Sara Lavorini, collaboratrice di Sanità 24, Il Sole 24 Ore.

" Mai come in questo momento - afferma Daniele Belotti - il tema Sanità è quantomai all'ordine del giorno. Un settore che a prescindere dall'emergenza Covid-19è di massima importanza per la vita di tutti noi. Come Lega Toscana siamocostantemente impegnati ad ascoltare i cittadini che purtroppo ci segnalano a più riprese diverse problematiche organizzative, logistiche ed in generale assistenziali. I toscani meritano di più anche dal punto di vista del supporto sanitario e da parte nostra c'impegneremo, quindi, al massimo e con costanza per far sì che vengano azzerate le attuali e palesi criticità".

Prima dell'arrivo del Covid-19 - rileva Jacopo Alberti - avevamo organizzato tutta una serie di appuntamenti con professionisti del settore per vagliare attentamente le svariate problematiche a cui purtroppo quotidianamente vanno incontro i cittadini toscani quando si rapportano col settore sanitario pubblico. Un vero e proprio Tavolo operativo - precisa Alberti - da cui poi sono scaturiti i nostri progetti per migliorare la Sanità regionale. Per poterli concretamente mettere in pratica occorre solamente che i toscani ci diano piena fiducia alle prossime elezioni; i nostri corregionali meritano, infatti, di essere assistiti in modo adeguato e noi abbiamo qualificate idee per superare le attuali ed inaccettabili criticità."