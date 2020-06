Studenti e insegnanti nei campi sportivi: palloncini e colombe per il saluto a distanza

Messaggi profumati, palloncini e colombe in volo. Il saluto a distanza, organizzato dal Comune di Greve in Chianti, nei campi sportivi di Greve e Strada in Chianti, ha regalato un momento di grande emozione all’incontro che si è tenuto alcuni giorni fa tra gli insegnanti e i ragazzi iscritti all’ultimo anno del ciclo della primaria.

“Un augurio a te perché l'educazione e la formazione siano diritti da coltivare ogni giorno per costruire insieme il futuro del nostro territorio”. E ancora “Fatti illuminare dalla scuola, luce vitale che neppure il Covid-19 può oscurare. Fiducia e speranza di noi adulti devono crescere con i tuoi occhi sul mondo, con il tuo percorso di apprendimento che esplora e valorizza la vita”. Frasi e messaggi scritti con il cuore dall’amministrazione comunale hanno accompagnato le piantine donate a ciascuno dei 100 studenti di Strada e Greve che hanno preso parte all’evento. L’iniziativa è stata presenziata dall’assessore alle Politiche educative Maria Grazia Esposito e dal vicesindaco Lorenzo Lotti. “Abbiamo voluto rivolgere un augurio speciale – hanno rimarcato gli assessori - ai ragazzi che si preparano ad intraprendere un nuovo viaggio scolastico con l’ingresso alle medie, rivolgiamo un sentito ringraziamento alle insegnanti e alle famiglie per la partecipazione a questa bella iniziativa che ha fatto sorridere e riempito di colore un momento non facile, come quello che stiamo vivendo”. Il saluto a distanza per le scuole dell’infanzia del territorio comunale si terrà venerdì 19 giugno.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino