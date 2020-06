SuperEnalotto, in Toscana un poker di '5' da oltre 20mila euro

Sabato fortunato per la Toscana al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 13 giugno ben quattro giocatori hanno sfiorato il colpo grosso centrando altrettanti "5", ognuno dei quali è valso un premio di 20.874,74 euro. Il primo, riporta Agipronews, è stato centrato a Prato, preso il punto vendita Neri in via T.il Crocifisso; la provincia di Massa Carrara festeggia con la giocata convalidata a Villafranca in Lunigiana, presso la tabaccheria Terroni di via Aldo Moro 50. A Pistoia, invece, la schedina vincente è stata giocata nella cartolibreria di piazza Leonardo Da Vinci 16-17; infine, il "5" arrivato a Orbetello (GR), precisamente nel Bar 74 sulla Strada Regionale Maremmana 123-125. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 51 milioni, che verranno messi in palio nel concorso di domani. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro finiti ad Arcola (La Spezia), mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.