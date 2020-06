Villa dell'Ambrogiana, petizione online per salvare il complesso Mediceo

La Villa Medicea dell’Ambrogiana, già Villa Granducale, ha dismesso la sua funzione di OPG nel 2017; da quel momento in stato di abbandono. Successivamente, sono state messe in atto procedure per un progetto di recupero di questa, al momento ancora non definito. Il gruppo di lavoro formato dal Demanio, Sovrintendenza delle Belle Arti, Regione Toscana e Comune di Montelupo ha l’obiettivo di veder nascere un luogo di saperi, formazione, ospitalità e ricerca. Per anni abbiamo atteso che la Villa Medicea potesse essere restituita alla comunità. Oggi il futuro del complesso dell’Ambrogiana comincia a delinearsi, anche se rimane ancora molto da fare.

Grazie alla campagna indetta dal FAI- I luoghi del Cuore, possiamo aiutare questo imponente complesso a ritrovare la dignità che merita per essere riconsegnata alla popolazione e a tutti coloro che vorranno conoscerne la storia e riscoprire uno scrigno colmo di segreti e tesori perduti.

Salva la villa dal degrado, contribuirai così a valorizzarla e proteggerla. Clicca e vota!

https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-medicea-ambrogiana?ldc

Fonte: Pro loco Montelupo Fiorentino