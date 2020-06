Zeffirelli, Giani: "Firenze lo sente ancora vicino"

“Un anno fa scompariva Franco Zeffirelli, personalità sempre così legata alla sua città, anche quando ormai, maestro del costume delle scenografie del cinema a livello nazionale e internazionale, non viveva più a Firenze". Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, ha voluto ricordare il grande regista nel primo anniversario della morte.

"Il suo attaccamento a Firenze ha legittimato lo splendido lavoro che vienefatto attraverso la Fondazione Zeffirelli - ha aggiunto Giani -. Ha scelto di essere sepolto come i grandi fiorentini dell'Ottocento e del Novecento alle Porte Sante in San Miniato, spero che il maestro Zeffirelli possa vedere da lassù - ha concluso - come la sua città e il suo territorio, proprio attraverso la Fondazione ospitata in un luogo tra i più centrali di Firenze, lo ricorda e riconosce il ruolo che ha avuto nel cinema, una delle forme più moderne e autentiche di comunicazione".

Fonte: Toscana Consiglio Regionale