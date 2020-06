Monte dei Paschi, richiesta assoluzione per l'ex presidente Profumo e l'ex ad Viola

Richiesta l'assoluzione per l'ex presidente di Banca Monte dei Paschi, Alessandro Profumo, e Fabrizio Viola, ex amministratore delegato di banca Mps e anche per l'ex presidente del consiglio sindacale Paolo Salvadori. Il pm ha richiesto l'assoluzione per le accuse sulle false comunicazioni sociali (ossia l'ex falso in bilancio) e aggiotaggio davanti la seconda sezione del tribunale di Milano.

Nella fattispecie il pm ritiene che non vi sia stato "inganno" nei confronti degli azionisti e del mercato riguardo alcune operazioni contabili effettuate da Mps tra il 2012 e 2015.