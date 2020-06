Affitti commerciali: mediazione a costo zero con la Camera di Commercio di Firenze

La Camera di commercio è al fianco delle imprese in crisi di liquidità per l’emergenza covid19. Tra le molte iniziative messe in atto, la Camera ha deciso anche di azzerare fino al 31 dicembre 2020 i costi del proprio servizio di mediazione (sia in presenza che online) per le controversie sugli affitti commerciali. L’iniziativa si aggiunge al patto per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione firmato oggi a Firenze in Prefettura, a cui hanno aderito oltre alla Camera di commercio, la Città Metropolitana il Comune di Firenze, l’Ordine dei commercialisti, le associazioni di categoria, quelle dei proprietari immobiliari e l’Osservatorio mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

“Bene ha fatto la Prefettura a promuovere il protocollo sugli affitti commerciali che è una sorta di patto sociale trasversale, dal quale è possibile partire per immaginare un vero e proprio new deal della città”, dice Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di commercio. “Lo strumento gratuito della mediazione, anche online, è la risposta che la Camera ha attivato in tempi molto rapidi proprio per aiutare questo processo e rispondere a una esigenza concreta delle imprese”, aggiunge Bassilichi.

Per quanto riguarda il servizio di mediazione della Camera, le parti (impresa e proprietario) saranno tenute a sostenere esclusivamente le spese di avvio di procedura (48,80 euro), mentre non dovranno versare le restanti spese di procedimento, che trovino un accordo oppure no.

Questa forte agevolazione, possibile grazie ai mediatori professionali della Camera che si sono resi disponibili, dovrebbe indurre le parti in lite a ricorrere al servizio camerale fiorentino (conciliazione@fi.camcom.it) per evitare l’intasamento delle aule di giustizia del Tribunale, dove risposte certe in tempi brevi non sono sempre possibili. La mediazione, invece, costituisce lo strumento più idoneo per favorire il mantenimento delle relazioni commerciali e scongiurare il rischio di escalation conflittuale.

Fonte: Camera di Commercio di Firenze