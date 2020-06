Alia, al mercato settimanale di piazza Togliatti torna l’Ecofurgone

Da sabato 20 giugno 2020 in orario 8-12 al mercato settimanale di piazza Togliatti torna l’Ecofurgone, mezzo attrezzato di Alia Servizi Ambientali SpA che permette ai cittadini il conferimento di tutti quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere conferiti nei cassonetti. Al fine di garantire la messa in atto delle misure di contenimento del Covid-19 e la sicurezza di utenti ed operatori, anche nell’espletamento di questo servizio è necessario rispettare le misure di sicurezza ed accedere al conferimento una persona per volta, indossando la propria mascherina. Si ricorda che gli addetti di Alia Servizi Ambientali non potranno in alcun modo aiutare gli utenti nell’eventuale scarico di rifiuti dal veicolo.

All’Ecofurgone i cittadini possono consegnare: olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti.

“Grazie ad Alia ripartiamo con il servizio dell’Ecofurgone, che è uno dei migliori strumenti che abbiamo per contrastare il fenomeno degli abbandoni nel territorio – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – dai dati dell’ultimo periodo prima della sospensione per l’emergenza Covid emerge che l’attività dell’Ecofurgone è molto apprezzata dai cittadini; per il momento torna il sabato al mercato settimanale, ma l’obiettivo è quello di essere presenti al più presto anche nei rionali per garantire in modo capillare la raccolta della quasi totalità dei rifiuti domestici”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale www.aliaserviziambientali.it, oppure contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa