All'Antico Vinaio apre a Milano, tutti in fila per la schiacciata fiorentina

A Firenze Tommaso Mazzanti ci ha abituato alle lunghissime code davanti alla sede di via De' Neri dell'Antico Vinaio. Ieri, 15 giugno, è stata la volta di Milano. I milanesi, entusiasti per la nuova apertura in città di un prodotto dell'eccellenza toscana, esclusivo ma di tendenza, si sono messi in fila in via Lupetta 12 sin dalle 5.30 del mattino pur di poter accedere a quell'esplosione di gusto che è la schiacciata, panificato simbolo di Firenze, ripiena di formaggi, salumi e creme della tradizione toscana.

Annunciata pochi mesi prima del lockdown per l'emergenza coronavirus, l'inaugurazione della sede milanese del locale fiorentino ha richiamato moltissime persone. È stato un successo che ha emozionato il titolare del locale Tommaso 'Tommy' Mazzanti. Anche Federico Russo è andato a dare il benvenuto tosco-milanese a Tommy.

All'Antico Vinaio ha fatto tappa a New York e Los Angeles nel 2019. Nel 2020, Tommy annuncia le aperture di Milano e presso il centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio. La schiacciata fiorentina è amata e richiesta da nord a sud. Sui social i fan di Tommy stanno già scommettendo sulla prossima apertura.