AVR, incontro tra Amministrazione comunale e sindacati

Incontro urgente richiesto dai sindacati GGIL Funzione Pubblica, FIT-CISL Federazione Italiana Trasporti, UIL Trasporti Livorno e FIADEL questa mattina a palazzo comunale per affrontare la questione AVR spa , l’azienda che per conto di Aamps provvede ad una serie di servizi collaterali e che attualmente risulta in amministrazione giudiziaria. A ricevere i sindacati, mossi dalla preoccupazione del recente sequestro che potrebbe avere possibili e gravi ripercussioni sul servizio pubblico nonché sui lavoratori impegnati , sono stati gli assessori Gianfranco Simoncini ( con delega al lavoro e aziende) e l’assessore Giovanna Cepparello ( con delega alla gestione dei rifiuti). Presenti all’incontro anche rappresentanti di Aamps e di Avr.

Da parte dell’Amministrazione comunale sono state fornite rassicurazioni sulla titolarità di AVR nel proseguimento del servizio.

“Aamps si è subito mossa per ricevere garanzie in merito – ha dichiarato l’assessore Gianfranco Simoncini – e risulta che il provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria , sezione di Misure di Prevenzione, nei confronti di AVR, non incide in alcun modo sull’operatività e sulla continuità dell’attività aziendale”.

“ Nei confronti della società – ha aggiunto Simoncini- non sono state adottate né misure interdittive né misure conservative del patrimonio e la stessa continuerà ad essere gestita ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione in carica. Non solo ogni misura adottata dalla società viene affiancata dal controllo da parte del Collegio degli Amministratori Giudiziari; ciò significa, come già ho avuto modo di dire , che ci sarà più sicurezza per i dipendenti e per la stessa Aamps dato che ogni atto verrà, appunto, verificato dall’Amministrazione Giudiziaria” .

“AVR è pienamente operativa – ha assicurato Simoncini – ed il provvedimento cautelare non sottopone la società a vincoli per partecipare a gare ed a concorrere a procedure ad evidenza pubblica”.

Indipendentemente da ciò, nel corso dell’incontro Simoncini ha ribadito, di fronte alle richieste del sindacato, la disponibilità ad una internalizzazione in Aamps dei servizi oggi svolti da AVR prima della confluenza in Rete Ambiente; a tale proposito è stato ricordato il percorso già attivato in Consiglio Comunale che potrebbe portare a breve all’approvazione di una mozione, che nel rispetto del contratto in essere tra Avr ed AAmps, si indirizzi proprio in tal senso.

L’assessore Giovanna Cepparello ha ricordato l’attenzione che l’Amministrazione comunale ha avuto nei confronti dei lavoratori di AVR anche per tutto il periodo Covid; ha altresì espresso parole di ringraziamento nei loro confronti per la dedizione al lavoro in questa fase di emergenza anche in relazione al fatto che alcuni di loro non sono stati risparmiati dal contagio del virus.

Da parte dell’Azienda AVR è stato fatto presente che il pagamento degli stipendi è in regola già da diversi mesi e che da marzo sono rispettati mensilmente gli obblighi derivanti dalla trattenuta del quinto dello stipendio così come il versamento delle trattenute sindacali; vi è stato inoltre un sostanziale recupero per quanto riguarda i buoni pasto.

Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto all’azienda di procedere rapidamente nella regolarizzazione dei trimestri scaduti per quanto riguarda il pagamento dei fondi pensionistici, dopo gli interventi effettuati a fine anno a seguito di un precedente incontro con l’Amministrazione Comunale. A tale proposito la società AVR si è impegnata ad operare in tal senso.

Al termine sindacati e società AVR hanno convenuto di confrontarsi nuovamente sulla situazione in un prossimo incontro che si terrà a luglio in sede aziendale.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa