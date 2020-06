Stavolta ci siamo: 'Di negozio in negozio' vi aspetta

Buona la terza. L'allerta meteo per maltempo ha fatto rinviare per ben due volte l'evento 'Di negozio in negozio', l’iniziativa dell’associazione Commercianti Ccn San Miniato Basso per vivere il commercio locale in sicurezza. Questa volta l'appuntamento è 'blindato' a giovedì 18 giugno, dato che le previsioni del tempo annunciano una tregua per questo giugno ancora umorale.

Per festeggiare la riuscita dell'evento dopo due settimane di stop blindato, il Ccn San Miniato Basso ha voluto ampliare il percorso pedonale dove poter passeggiare e fare shopping lungo la Tosco Romagnola. Infatti sin dalle 19.30 fino alla mezzanotte sarà possibile passeggiare lungo via Tosco Romagnola Est, dall’incrocio con via dei Beccai passando per l'incrocio con via Aldo Moro e via Marconi per arrivare all'incrocio con via Pizzigoni (bar pasticceria Supreme). Quasi un km, 950 metri per la precisione, di strade percorribili senza il traffico delle auto, con gli esercenti che esporranno la merce lungo la strada.

L'altra novità annunciata dall'associazione sarà la presenza del mercatino dell'artigianato lungo le strade del paese, per raddoppiare l'offerta disponibile nell'area.

I negozi della frazione saranno tutti aperti e sarà possibile consumare un aperitivo o cenare nei ristoranti e nelle pizzerie di zona. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria. Lungo il percorso (e nelle vie del paese) saranno osservate tutte le misure di distanziamento sociale dettate dalle norme anti-contagio Covid.

"Da buoni pinocchini, Di negozio in negozio poteva essere celebrato per intero solo alla terza volta - ironizza Pierfranco Speranza, presidente del Ccn -. Scherzi a parte, stavolta siamo pronti e il tempo sembra darci ragione. Abbiamo ampliato il percorso e aggiunto il mercatino dell'artigianato per migliorare ancora di più la già ampia offerta. Tutto questo per rilanciare il messaggio che il commercio di vicinato ha il valore aggiunto di tenere unita la comunità e di servire un intero paese. Vi aspettiamo giovedì 18!".

L’evento è patrocinato dal Comune di San Miniato e supportato da Confesercenti e Confcommercio. Per info chiamare il numero 346/5729766

Fonte: CCN San Miniato Basso