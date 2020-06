Chiude Filatelia Mariani a Firenze, il rammarico di Cordone (Lega)

Marco Cordone(Consigliere Nazionale ANCI della Lega), da appassionato di filatelia, esprime profondo rammarico per la chiusura del negozio Filatelia Mariani di via Nazionale a Firenze, della Signora Gabriella Bianchi, punto di riferimento di tanti filatelici fiorentini e non, da circa 40 anni. Nel negozio della Signora Mariani, si potevano trovare tanti tipi di francobolli, da quelli degli antichi Stati Italiani, al Gronchi Rosa, a quelli recentissimi. "Oltre a constatare che un altro importante negozio cessa l'attività" - dichiara Cordone- "la chiusura della Filatelia Mariani, rappresenta una grossa perdita per Firenze, considerato che allo stato attuale, con la cessazione di detta attività, la vendita di francobolli nel capoluogo di regione, si riduce a due, tre esercizi al massimo".

