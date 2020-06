Chiuso reparto Covid a Fucecchio, cena con il personale sanitario

La chiusura del reparto Covid all'ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio è stata festeggiata da medici, infermieri e operatori socio-sanitari con una cena tenutasi ieri alla Loggia dei Medici di Cerreto Guidi. Presenti i sindaci Simona Rossetti, in qualità di padrona di casa, Alessio Spinelli, per Fucecchio e in rappresentanza della Società della Salute, e Paolo Campinoti, primo cittadino di Gambassi Terme. La città termale, ricordiamo, ha avuto un focolaio alla Rsa 'Gino Incontri' e al Convento di Montignoso. All'evento erano presenti circa 50 membri del personale sanitario. I dirigenti Asl come Renato Colombai non sono potuti essere presenti per impegni di lavoro improrogabili.

Così ha commentato Campinoti su un post su Facebook: "Ho finalmente potuto ringraziare di persona, a nome della comunità di Gambassi Terme, coloro che si sono presi cura dei casi più fragili e delicati provenienti dalla RSA G. Incontri. Lo hanno fatto in maniera eccezionale e con risultati incredibili! Basti pensare che, praticamente, tutti i loro pazienti, arrivati in condizioni critiche e delicatissime, sono guariti dal coronavirus. Non basta un messaggio a esprimere la gratitudine e l'ammirazione per queste persone eccezionali. Grazie, grazie e ancora grazie. La nostra comunità vi porterà sempre nel cuore!"

Elia Billero