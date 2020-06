Covid-19, continuano le sanificazioni e pulizie straordinarie a Volterra

Il Comune di Volterra, nell'ambito delle misure di lotta all'emergenza COVID-19 sta attuando da diverse settimane un programma di pulizia e sanificazione delle aree e dei punti specifici nel rispetto delle raccomandazioni ISPRA. Le attività sono state svolte in maniera puntuale mediante distribuzione di prodotti sanificanti in soluzione acquosa cercando di intervenire sui punti dove le persone potessero venire in contatto. A titolo di esempio, panchine, cestini rifiuti, pensiline, passamano, ringhiere, parcometri, eccetera.

Dalla scorsa settimana, vista anche l'esperienza maturata nelle occasioni precedenti, è stato riprogettato il servizio, nell'intenzione di incrementarne ulteriormente efficienza, efficacia ed economicità. Nell'occasione viene utilizzata anche una lavastrade meccanica che, nella parte del centro storico della Città, lavora in parallelo con la spazzatrice, sempre meccanica, e con il supporto di personale a terra. Tale sistema permette di migliorare anche gli aspetti di igiene e decoro urbano in favore di cittadini, attività e turisti.

Fonte: Comune di Volterra