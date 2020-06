Donate mascherine FFP2 e lenti a contatto ai sanitari di Nottola

La solidarietà del territorio non si ferma e continua a mostrare attaccamento e sostegno al personale sanitario impiegato nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Questa mattina a Nottola è stata consegnata la fornitura per un mese di lenti a contatto giornaliere da parte di Ottica Sanitaria Acustica Fabre&Giangio di Chiusi per tutto il personale sanitario. Nei giorni scorsi al Presidio Ospedaliero Valdichiana ed Amiata Senese erano state donate anche 135 mascherine FFP2 da AVO Siena Associazione Volontari Ospedalieri.

"Ringraziamento sincero a tutti coloro che con il proprio supporto hanno sostenuto e sostengono - dice Simona Dei, direttore sanitario della Asl Sud Est - la comunità professionale in un momento particolarmente difficile, ma che si è trasformato in una bella opportunità di azioni solidali e umane".

Fonte: Asl Sud Est