Effetto Serra, l'edizione a doppia cifra salta per l'emergenza Covid

Anche l'evento Effetto Serra di San Miniato è costretto a saltare il programma di eventi per il 2020 causa pandemia. L'undicesima edizione sarebbe coincisa con il 10 anno di eventi, il raggiungimento dell'anniversario a doppia cifra. Ma quest'anno al campo sportivo di La Serra non si potranno tenere concerti e assembramenti, per cui i ragazzi in rossoverde hanno deciso di fare un passo indietro. In un post su Facebook hanno commentato con nostalgia l'addio alle routine che da anni si susseguivano per il fatidico sabato di festa.

"E così a questo punto da ieri iniziava ufficialmente la settimana di Effetto Serra 11. L'undicesima edizione il decimo anno. Certo, l'organizzazione era già iniziata da tempo con la scelta della band il dj la prenotazione del service,la stampa dei volantini e manifesti e tutto l'iter di pubblicizzazione online e alle testate giornalistiche le pratiche burocratiche le richieste al comune, ecc.

Ma da ieri sera iniziava la nostra settimana, la settimana di Effetto Serra, che ci portava dritti alla serata del Sabato. Iniziava lo stare insieme, iniziavano le prese per il c**o, iniziavano le discussioni, iniziava l'arrivare presto ed andare via tardi, iniziava il dormire poco, iniziava il cenare insieme tutte le sere, iniziavano le pulizie, il montaggio del palco, la recinzione e tutte le altre cose che ormai erano ingranaggi meccanici all'interno di tutti noi e chi più chi meno sapeva cosa fare, di anno in anno. Purtroppo siamo stati costretti a non organizzare l'evento e questa undicesima edizione non sa da fare per i motivi che ormai tutti conosciamo. Ma l' obbiettivo del decennale in qualche modo andrà festeggiato e quindi per adesso ci diamo appuntamento al 2021. Buona settimana di Effetto Serra a tutti".