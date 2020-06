Esami, il saluto di Puggelli ai maturandi

Per molti studenti pratesi domani, mercoledì 17 giugno, si terrà l’esame di maturità. In linea con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni sanitarie, gli accessi dagli studenti saranno scaglionati e le prove si concentreranno in una sola giornata. Non volendo però far mancare il proprio sostegno ai maturandi alle prese con questo importante traguardo, quest’anno particolarmente delicato, domani mattina il presidente della Provincia di Prato, Francesco Puggelli, sarà alle scuole di via Reggiana per incontrare professori e ragazzi. A partire dalle 8,30 si recherà all’istituto Datini per poi proseguire, intorno alle 9,30, al Dagomari e a seguire, intorno alle 10,30 al Gramsci-Keynes. Vi ricordiamo che le prove dovrebbero avere inizio intorno alle 9.

Questa sera, inoltre, intorno alle 21, il presidente farà un in bocca al lupo virtuale con un messaggio-video sulla sua pagina Facebook nella speranza di poter raggiungere tutti gli oltre 1600 maturandi pratesi a prescindere dalla scuola nella quale sosterranno l’esame e dall’orario scaglionato d’ingresso.

