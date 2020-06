Musica, spettacoli, appuntamenti per bambini e il grande cinema sotto le stelle. L’Estate alla Cittadella del Carnevale di Viareggio si anima con eventi per tutta la famiglia.

Piazza Burlamacco torna ad essere l’arena all’aperto in cui, dal 27 giugno al 31 agosto, si alterneranno proiezioni cinematografiche, serate musicali e di lirica, spettacoli carnevaleschi con un programma coinvolgente, in totale sicurezza.

Il cartellone è proposto dalla Fondazione Carnevale e dall’Amministrazione comunale di Viareggio, con la Fondazione Festival Pucciniano. La rassegna cinematografica è organizzata con la società Pai Mei srl.

“La Cittadella del Carnevale si conferma fulcro dell’arte, della creatività e dello spettacolo anche in questa estate così particolare – spiega la presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci -. Dopo il lockdown la fabbrica della creatività e dell’arte torna ad aprire le porte al pubblico, proponendo un cartellone di appuntamenti che guarda ai giovani, alle famiglie, agli appassionati di musica e di cinema. In tutti noi c’è la voglia di ripartire ed anche il mondo del Carnevale di Viareggio vuole dare il proprio contributo. Abbiamo pensato ad un programma che, in totale sicurezza, possa offrire occasioni di divertimento all’insegna dello spettacolo e della cultura”.

Ad aprire Estate in Cittadella sarà sabato 27 giugno (ore 21.15) “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, nella nuova produzione del Festival Puccini di Torre del Lago. La regia di questo capolavoro di comicità è della talentuosa artista Valentina Carrasco. L’Orchestra della Toscana è diretta dal Maestro Concertatore John Axelrod, direttore principale e direttore artistico della Real Orquesta Sinfónica de Sevilla dal 2014. I biglietti sono acquistabili online (info: puccinifestival.it - ticketoffice@puccinifestival.it) o telefonicamente alla biglietteria: (tel. 0584 359322).

Sabato 18 luglio (ore 21.15) nella piazza del Carnevale rivivrà la magia senza tempo di un assoluto capolavoro del cinema mondiale: “Tempi moderni” di Charlie Chaplin con l’esecuzione dal vivo delle musiche originali affidata all’Orchestra del Festival Puccini diretta da Timothy Brock uno dei massimi esperti al mondo nel campo della musica per film e non solo. I biglietti sono acquistabili online (info: puccinifestival.it - ticketoffice@puccinifestival.it) o telefonicamente alla biglietteria: (tel. 0584 359322).

Domenica 19 luglio l’Orchestra dell’Istituto musicale Boccherini, diretta dal professor GianPaolo Mazzoli, proporrà il Concerto di Carnevale con l’esecuzione dal vivo del famoso pot-pourri con le canzoni storiche dal 1921 al 1940. Brani riproposti nella versione per orchestra, composta nel 1946 da Icilio Sadun, per il Carnevale della rinascita. Il concerto inizierà alle ore 21.15 mentre il film, in programma per quella sera, inizierà alle ore 22. Solo con il biglietto di ingresso al cinema si potrà assistere anche al concerto.

Dal 3 luglio il via alla rassegna cinematografica. Ecco la programmazione di tutto il mese luglio con 14 pellicole selezionate. Venerdì 3 (ore 21.30) si inizia con la proiezione del film d’animazione “Trolls – World Tour”, regia di Walt Dohrn, David P. Smith. Sabato 4 luglio il film “La dea Fortuna”, regia di Ferzan Ozpetek, lunedì 6 “Parasite”, regia di Bong Joon-ho; martedì 7 “L’uomo invisibile”, regia di Leigh Whannell, mercoledì 8 “Cena con delitto”, regia di Rian Johnson, giovedì 9 il film “Jumanji – The next level”, regia di Jake Kasdan. Venerdì 10 “Jojo Rabbit”, regia di Taika Waititi.

Sabato 11 “7 ore per farti innamorare”, regia di Giampaolo Morelli. Domenica 12 è in programma “Dolittle”, regia di Stephen Gaghan, lunedì 13 “Piccole donne”, regia di Greta Gerwig. Martedì 14 “L’uomo invisibile”, regia di Leigh Whannell, mercoledì 15 “La dea Fortuna”, regia di Ferzan Ozpetek, giovedì 16 “Odio l’estate”, regia di Massimo Venier. Domenica 19 la proiezione del film il film d’animazione “Trolls – World tour”, regia di Walt Dohrn, David P. Smith inizierà alle ore 22, dopo il concerto di Carnevale.

Lunedì 20 è in programma il film “Cena con delitto”, regia di Rian Johnson, martedì 21 “Gli anni più belli”, regia di Gabriele Muccino.

Uscirà mercoledì 22 il film d’animazione “Onward – oltre la magia”, regia di Dan Scanlon. La pellicola sarà in programmazione fino a domenica 26 e venerdì 31. Lunedì 27 la rassegna prosegue con “Figli”, regia di Giuseppe Bonito, martedì 28 “La dea Fortuna”, regia di Ferzan Ozpetek, mercoledì 29 “L’uomo invisibile”, regia di Leigh Whannell e giovedì 30 “Gli anni più belli”, regia di Gabriele Muccino. I biglietti costano 6 euro l’ordinario e 5 euro il ridotto. Per chi lo acquista online sul sito: www.viareggiocinema.com il costo è di 5 euro. La rassegna proseguirà anche per tutto il mese di agosto, con un nuovo calendario di programmazione.

Fonte: Fondazione Carnevale - Ufficio Stampa