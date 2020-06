File alla Casa della Salute di Cerreto Guidi: il sindaco auspica una soluzione

Conclusa la fase dell’emergenza durante la quale i cittadini usufruivano esclusivamente su appuntamento dei servizi della Casa della Salute di Cerreto Guidi, con il passaggio alla fase successiva si stanno creando dei problemi.

In particolare si registrano file alla Casa della Salute con evidenti disagi per i cittadini che accedono ai locali con ingressi contingentati.

Per questo il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha chiesto un incontro che si è tenuto venerdì scorso con i responsabili dei medici e degli infermieri.

“Il lavoro da fare con la Società della salute è importante per trovare una soluzione che permetta di evitare persone in fila all’esterno dei locali. Per i cittadini e soprattutto per quelli anziani e più fragili, si è creata una situazione disagevole alla quale vogliamo renderci disponibili per porre rimedio”.

Una rapida soluzione si rende tanto più necessaria in ragione dell’importanza strategica della Casa della Salute di Cerreto Guidi. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa