Florovivaismo, Giurlani: "Bene delibera regionale, ora aspettiamo il governo"

E’ stata accolta positivamente dal sindaco di Pescia Oreste Giurlani la notizia che la regione Toscana ha approvato una delibera con la quale vengono stanziati 2,43 milioni di euro per il florovivaismo toscano e quindi, per buona parte, una rilevante quota di questo stanziamento sarà destinata alle aziende del territorio pesciatino.

“Ringrazio il governatore Rossi e l’assessore Remaschi per questo importante provvedimento – sottolinea Giurlani, che è anche presidente dell’associazione florovivaistica interprovinciale- che andrà a risarcire i tantissimi danni che i circa 450 produttori pesciatini hanno dovuto sopportare per questa emergenza sanitaria, che ha colpito duro tutti, ma questo settore in particolare”.

Insieme a questa valutazione, Giurlani guarda avanti e auspica ulteriori interventi :” Come hanno fatto Rossi e Remaschi, che hanno ascoltato le nostre richieste per conto dei tanti florovivaisti alle prese con queste problematiche, ci auguriamo che anche il ministro Teresa Bellanova, con il quale abbiamo fatto delle videoconferenze durante le quali è stato promesso un aiuto concreto a tutto il comparto. Anche dalla regione Toscana ci aspettiamo un altro importante finanziamento per il Mefit, che è la casa di tutti i produttori floricoli e di tutti gli operatori del settore. Sarà anche questo un veicolo di ripartenza e crescita di tutto il sistema economico locale”.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio Stampa