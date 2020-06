Fulmine colpisce il campanile della Chiesa della Vergine a Fucecchio: ci sarebbero danni

Un fulmine ha colpito nel pomeriggio di oggi il campanile della Chiesa della Vergine a Fucecchio. A renderlo noto è il sindaco della città Alessio Spinelli con un post su facebook. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per verificare eventuali danni. Non è escluso che la viabilità dell'area possa essere modificata per garantire la sicurezza dei cittadini.

La forte ondata di maltempo ha interessato gran parte del territorio dell'Empolese Valdelsa nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15, con forti piogge e fulmini. Al momento non si segnalano altri danni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO