In ginocchio per Riccardo Magherini, iniziativa a Santo Spirito

In ginocchio per Riccardo Magherini, nel giorno del suo compleanno. E' questa l'iniziativa, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 19 in piazza Santo Spirito a Firenze e organizzata su Facebook dal gruppo Gli amici del Maghero e dalla famiglia di Riccardo.

"Nel giorno del suo compleanno, uniamoci per Riky, George e tutti gli altri. Il 17 giugno Riky avrebbe compiuto 46 anni, ma la sua vita è stata spezzata da 4 carabinieri la maledetta notte del 3 marzo 2014, nel cuore di Firenze. Soffocato con un ginocchio sul collo e preso a calci, Riky, come George e troppi altri. Per le vie di San Frediano, il suo quartiere, si sentono ancora le grida strazianti di Riky, grida che imploravano “Aiuto, non respiro, ho un figliolo” mentre perdeva la vita schiacciato sull’asfalto con il peso di tre militari sopra".

Sono passati sei compleanni senza Riky, come ogni 17 giugno, ci ritroveremo insieme, con la voglia e il bisogno di ricordare Riccardo, di esprimere ancora una volta la rabbia per la vergognosa assoluzione in cassazione, per inginocchiarci per lui e per i tanti altri che hanno perso la vita, per omaggiare Riky e chiedere ancora una volta Giustizia .

Quest’anno però lo facciamo con un peso diverso nel cuore, una ferita mai chiusa che ha sanguinato ancor più forte dopo i recenti avvenimenti relativi alla morte di George Floyd in America, che sono stati un’ulteriore conferma di quello che ci portiamo dentro da quella notte, perché in strada, nel mondo, si continua a morire nello stesso modo in cui è morto Riccardo, soffocato per mano delle forze dell’ordine.

Non possiamo continuare a permettere che i diritti umani vengano soffocati, non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle vite spezzate, alle torture, alle assoluzioni ingiuste.

Chiediamo a tutte le realtà sensibili e ai tanti solidali che non ci hanno mai lasciati soli in questi lunghi anni di dolore e lotte di verità, di unirsi a noi mercoledì 17 giugno, alle ore 19, in Piazza Santo Spirito a Firenze, per Riky.

Per dimostrare ancora una volta che Firenze non dimentica, per essere solidali a tutte le famiglie delle vittime di Stato, perché ciò che è successo a Riccardo poteva capitare a chiunque, perché continua ad accadere, perché non accada mai più. We love Riky"

Per info e adesioni: info@associazionericcardomagherini.it

Facebook: Gli amici del “Maghero” (Riccardo Magherini)

Fonte: Ufficio stampa