Musica da Fucecchio: è online 'Se la vita è un istante', nuovo singolo di Giulio Tonioni

Fucecchio terra di musicisti. È online da poche ore Se la vita è un istante, brano di Giulio Tonioni. 24enne, fucecchiese doc, non è la prima fatica musicale di Tonioni, che sta cercando di farsi largo e il suo nome circola già da tempo nell'ambiente, tra l'altro sta già riscuotendo molto successo sui social network.

Se la vita è un istante è il suo nuovo singolo. Una canzone che è serve anche come consiglio a coetanei e non, con un tratto familiare che emerge dal testo. Il pezzo si avvale anche di un videoclip ufficiale, rilasciato da pochissimo su Youtube. Protagonista è lo stesso Giulio Tonioni, che interpreta il suo brano con Fucecchio come scenografia naturale.

Proprio il giovane artista ammette: "Ho deciso di aprirmi in un brano che ha due valenze. Racconta, ma che vuole anche dare consiglio. La mia visione di brevità, approcciata allo scorrere della vita di ognuno, si spiega nella sua infanzia, ma anche in quella del fratello maggiore. È questa contrapposizione di concetto fra dilatazione temporale e il più piccolo degli istanti a fare da filtro a due fasi artistiche consecutive".

Studente di marketing a Pisa, Tonioni ha da sempre il pallino della musica. Folgorato dal rock e poi da John Lennon - "ma amo Dalla e Cremonini" aggiunge -, ha iniziato con alcune cover e in seguito ha iniziato a scrivere le sue canzoni. "Più che un appassionato di canto, amo la creazione dell'arte, dei brani nel mio caso. Sono un sognatore, voglio uscire dagli schemi, essere libero, ma senza azioni spropositate, con leggerezza, rimanendo nella 'mia' definizione di bello" continua Tonioni.

Cantante, ma anche pianista e chitarrista, ha al suo attivo numerose partecipazioni a festival e rassegne musicali. Si è preso il 1° posto al Festival degli Autori nel 2017, è stato semifinalista di “Expectations of Europe”, ha ottenuto una parte in “Magic - il Musical”. Inoltre ha partecipato al Festival “Io sto con Martina”, patrocinato da Bobby Solo, con cui ha dato vita alla sigla dell’evento. Ha collaborato anche con Ermanno Croce, Il Branco e Luca Sala.

Se la vita è un istante, in definitiva, racconta molto del carattere di Tonioni: "Mi piace portare musica a chi ne ha bisogno. L’emozione fa da padrona. Sogno la vera libertà d’espressione, sono diretto, ma leggero". Il brano si può ascoltare su tutti gli store digitali: Spotify, Youtube, Amazon music, I-Tunes, Google play.



Gianmarco Lotti