Hope Empoli si amplia, nuovi lavori per via Ridolfi e via Paladini

Hope cresce ancora. Si aggiunge un ulteriore intervento di recupero e ammodernamento a quelli già previsti che riguardano gli edifici pubblici e gli spazi esterni del centro storico. Ancora un’opera che andrà ad abbellire e migliorare l’aspetto e le funzionalità della zona centrale di Empoli.

L’ultimo tratto di Via Ridolfi, proprio a fianco del vecchio ospedale, Via Paladini e lo slargo davanti all’ingresso dell’ex ospedale. Sono queste le aree che rientreranno nel grande progetto di innovazione urbana per il quale il Comune di Empoli è riuscito a ottenere finanziamenti europei.

Si tratta di un progetto che la giunta guidata dal sindaco Brenda Barnini ha da poco approvato nello step della ‘fattibilità’. È una novità che era inizialmente stata preventivata, quando ancora il Comune cercava finanziamenti e il progetto Hope era agli albori.

Poi dall’Europa, attraverso la Regione Toscana, è arrivata una cifra sempre notevole, ma non sufficiente a completare anche questo intervento. L’amministrazione comunale non si è data per vinta e grazie alle economie di gara può utilizzare queste risorse per migliorare gli obiettivi di Hope.

«Grazie a Hope stiamo candidando la nostra città a diventare un polo attrattivo per nuove generazioni che hanno il desiderio di investire, lavorare e vivere a Empoli. Questo nuovo progetto – spiega il vicesindaco Fabio Barsottini – e i lavori attualmente in corso ci consentiranno di tornare a utilizzare palazzi e spazi pubblici che renderanno il nostro centro storico ancora più bello, accessibile e innovativo. Grazie a Hope stiamo per portare nel cuore della città importanti servizi pubblici come ad esempio quello della Casa della Salute e luoghi dedicati al coworking per garantire nuove opportunità di lavoro soprattuto per le nuove generazioni».

Come per tutti gli altri cantieri di Hope anche questi lavori dovranno essere terminati entro il 2021. Come detto siamo solo allo studio di fattibilità e ancora è molto presto per vedere realizzati queste due migliorie.

L’intervento di recupero di Via Ridolfi completa la sistemazione di Piazza del Popolo pavimentando il tratto che la collega con Via Cavour e consente di mettere in relazione Piazza del Popolo con la nuova piazza-giardino che sarà realizzata grazie all’abbattimento del muro e all’intervento di recupero di una porzione dell’Ex Ospedale di San Giuseppe. Nel progetto è prevista anche la valorizzazione del bastione delle mura con l’evidenziazione, mediante un segno a terra, l’antica Porta dei Cappuccini (o Porta Senese) demolita negli anni ‘20 dell’Ottocento.

In Via Paladini sarà completata la pavimentazione della piazzetta delle Stoviglie, sistemato il tratto sia in termini di pavimentazione che di arredo migliorando e riqualificando l'ingresso principale ai due edifici storici ex ospedale e ex convitto; completare la sistemazione della terrazza del bastione, dove sono previste le demolizioni delle superfetazioni tra l’Ex Convitto Infermieri e l’Ex Ospedale.

Il costo di realizzazione dell’opera sarà coperto in parte dal contributo regionale pari a poco più di 185.000 euro e in parte con fondi propri dell’amministrazione comunale per quasi 85.000 euro. A progettarla sarà l’ufficio tecnico comunale, per avviare le procedure di gara e affidare i lavori entro il 2020. Prima però tutto dovrà passare al vaglio della Regione Toscana che deve accogliere e approvare la proposta progettuale presentata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa