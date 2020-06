'Il pane e le rose', prosegue l'impegno di Settembre Rosso per le famiglie in difficoltà

A quasi un mese dalla partenza, il progetto “Il Pane e le Rose” ha già distribuito oltre cento pacchi a famiglie in difficoltà del circondario. Un'operazione che ha visto la collaborazione di diverse realtà: l'associazione Settembre Rosso, il comitato Arci, numerosi circoli del territorio e ReSo. E che ha mobilitato decine di attivisti, impegnati a fare la spesa, confezionare i pacchi, effettuare la distribuzione.

Le richieste sono in aumento, segno evidente di un bisogno che cresce e che purtroppo non si arresterà nei prossimi mesi. Il progetto è prima di tutto uno strumento di solidarietà e di vicinanza e non di carità. L'obiettivo non è assistere le persone, ma prima di tutto stare al loro fianco rompendo la paura e fornendo un aiuto in un momento di difficoltà. Cerchiamo di andare incontro alle richieste delle famiglie, che in alcuni casi non sono rientrate nei circuiti dell'assistenza oppure che non hanno beneficiato di beni che spesso non rientrano tra quelli di prima necessità ma che secondo noi sono di prima dignità: frutta, verdura, prodotti di igiene personale come pannolini e assorbenti. Molti sono stati quelli lasciati dai soci Arci all'interno delle ceste presenti nei circoli. Altri li acquistiamo direttamente, grazie al fondo raccolto in occasione del pranzo a domicilio del 25 Aprile e alle donazioni che arrivano ancora una volta dai circoli, dai soci e dagli attivisti.

Fonte: Associazione Settembre Rosso