I vigili del fuoco di Cortona sono intervenuti per un incidente stradale in località Bivio Riccio a Terontola, nel Comune di Cortona. Due persone sono state estratte dalle vetture dal personale dei vigili del fuoco, per poi essere affidate ai sanitari del 118. Ci sarebbero feriti gravi. Sul posto anche i Carabinieri e l'elisoccorso Pegaso.