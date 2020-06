Moto fuori strada a Staffoli, un ferito

Un incidente si è verificato questa mattina a Staffoli. Verso le 10.30 di oggi, martedì 16 giugno, un uomo in sella alla sua moto è finito fuori strada in via delle Pinete, al confine comunale tra Santa Croce e Castelfranco.

È rimasto ferito a una spalla, ma non è in gravi condizioni. Inizialmente si era pensato il peggio, ma si è trattato di un trauma importante anche se non grave. Sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montopoli, che lo ha portato in ospedale a Empoli in codice verde.

La dinamica è ancora tutta da chiarire. Pare che il centauro abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro un albero.